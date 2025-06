Al Teatro Regio André Chénier di Umberto Giordano

Dal 18 al 29 giugno, il Teatro Regio di Torino si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “André Chénier” di Umberto Giordano. Un'opera che non solo celebra l'amore, ma racconta anche la lotta per ideali in un periodo di grande tumulto sociale. Sotto la direzione di Andrea Battistoni, l’orchestra e il coro daranno vita a melodie indimenticabili. È un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della storia!

In scena dal 18 al 29 giugno prossimo, al Teatro Regio di Torino, un grande dramma d'amore e ideali reso celebre da arie immortali, l'André Chénier, capolavoro di Umberto Giordano, che chiuderà la stagione d'opera del Regio 2024-2025. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio vi sarà Andrea Battistoni, al suo primo impegno.

