Al Teatro Giordano l' evento conclusivo del progetto ' C' era una nota a Foggia'

Il Teatro Comunale Umberto Giordano si prepara a vivere un evento imperdibile: la conclusione del progetto ‘C’era una nota a Foggia’. In programma due giorni di emozioni, arte e cultura, volti a combattere la povertà e rafforzare il senso di comunità. Un'iniziativa che non solo celebra la musica, ma invita a riflettere su quanto sia fondamentale investire nella cultura per un futuro migliore. Non perdere questa occasione di partecipare a un cambiamento!

Sarà il teatro comunale Umberto Giordano ad ospitare la due giorni finale del progetto ‘C’era una nota a Foggia’, l’iniziativa nata a valere sul bando ‘Educare in Comune’ e che vede come Capofila il Comune di Foggia - Assessorato alla Cultura. Il progetto, nato col fine di contrastare povertà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Al Teatro Giordano l'evento conclusivo del progetto 'C'era una nota a Foggia'

The Talent Show, il teatro Giordano si illumina di inclusività

Scrive foggiacittaaperta.it: Un Teatro Giordano all'insegna dell'inclusività. The Talent Show ha riempito gli spalti di famiglie e di giovanissimi in occasione della gran serata finale. L’evento promosso dall’associazione Il Gira ...