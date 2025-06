Al servizio degli altri Onorificenze e premi

In un'epoca in cui la memoria storica è più importante che mai, il riconoscimento a Mario Nasatti e Augusto Giuseppe Amanti sottolinea l'importanza di chi ha difeso i valori di libertà e giustizia. La Festa della Repubblica diventa così un momento di riflessione e celebrazione per chi ha avuto il coraggio di opporsi all'odio. Queste onorificenze ci ricordano che il passato deve sempre essere presente nel nostro impegno quotidiano.

Onorificenze ai custodi della memoria dei deportati nei lager per essersi opposti ai nazifascisti. Le ha consegnate ieri il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, in occasione della Festa della Repubblica, a Mario Nasatti, 80 anni, capogruppo delle Penne nere di Valmadrera, e al vicepresidente dell’Anpi della Valsassina Augusto Giuseppe Amanti, 78 anni di Barzio. Il primo è stato insignito del titolo di Ufficiale Cavaliere al merito, il secondo di Cavaliere al merito. Insigniti dell’onorificenza di Cavalieri pure Matteo Selva, 52 anni, infermiere professionale tra i promotori della centrale del 118 di Lecco; l’ex sindaco di Lierna Silvano Stefanoni, 64 anni, presidente della Federazione delle associazioni delle persone con disabilità; e Fabio Dadati, imprenditore del tursimo di 60 anni ed ex assessore provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al servizio degli altri. Onorificenze e premi

