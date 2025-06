Al Sacco di Milano un nuovo servizio di mediazione culturale | Vicini alle persone più vulnerabili

Milano si fa portavoce di un cambiamento importante con il nuovo servizio di mediazione culturale al Sacco, pensato per supportare le persone più vulnerabili. In un contesto in cui le barriere linguistiche possono mettere a rischio la salute, questa iniziativa rappresenta un passo decisivo verso un'accoglienza più inclusiva. Immagina una città dove ogni voce viene ascoltata: ecco il futuro che Milano sta costruendo, un esempio per tutte le metropoli!

Milano, 3 giugno 2025 – Quando si parla di salute e soprattutto di emergenze inerenti alla salute le difficoltà linguistiche e non solo possono rappresentare un ostacolo importante. Proprio con lo scopo di migliorare l'assistenza e l'accoglienza per la popolazione fragile (specialmente coloro che utilizzano il Pronto soccorso come unica via di accesso ai servizi sanitari o persone senza fissa dimora) è stato attivato all'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano un nuovo servizio di mediazione culturale e orientamento socio-sanitario. Si tratta di un progetto sperimentale frutto della collaborazione tra Asst Fatebenefratelli Sacco, Comune di Milano, Fondazione Arca ed Emergency Ong Ets. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Sacco di Milano un nuovo servizio di mediazione culturale: “Vicini alle persone più vulnerabili”

