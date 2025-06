Al Poggio Imperiale una giornata su Piero Calamandrei | tra memoria libertà Costituzione

Firenze si prepara a celebrare Piero Calamandrei, un gigante del pensiero giuridico e politico, il 6 giugno al Poggio Imperiale. Questo convegno non solo ricorda la sua eredità, ma si inserisce in un trend attuale di riscoperta dei valori costituzionali. Un'opportunità imperdibile per esplorare come le sue idee possano ancora oggi ispirarci nella difesa della libertà. Non perdere l'occasione di vivere una giornata di riflessione profonda!

Firenze, 3 giugno 2025 – Si svolgerà venerdì 6 giugno, a partire dalle 9, nella splendida cornice del Salone delle Feste di Villa Mediceo Lorenese del Poggio Imperiale, il convegno “Piero Calamandrei: Libertà e Costituzione”, con il quale il Circolo Culturale Piero Gobetti intende rendere omaggio alla figura del giurista, politico e padre costituente. L’iniziativa, patrocinata tra gli altri dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, è stata ideata dal Segretario del Circolo Roberto Badulato, in collaborazione con Giorgio Fiorenza, presidente dell’Educandato Statale SS. Annunziata, che ospita l’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Poggio Imperiale una giornata su Piero Calamandrei: tra memoria, libertà, Costituzione

