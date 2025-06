Al Piccolo di Jesi concerto di musica classica indiana con Suraj Nirwal e la sua Tabla

Scopri il fascino della musica classica indiana al Teatro Il Piccolo di Jesi! Venerdì 20 giugno, Suraj Nirwal ti porterà in un viaggio sonoro unico con la sua straordinaria performance di tabla. Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un'opportunità per immergersi nella cultura e nelle tradizioni orientali, in un momento in cui sempre più italiani cercano esperienze che uniscono arte e meditazione. Non perdere l'occasione di lasciarti avvolgere da queste vibrazioni!

JESI – Musica classica indiana e meditazione a Jesi con il concerto di Suraj Nirwal. Venerdì 20 giugno il celebre artista indiano si esibirà al teatro il Piccolo (ore 21) in un esclusivo recital di Tabla, uno strumento a percussione originario dal subcontinente indiano costituito da una coppia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Al Piccolo di Jesi concerto di musica classica indiana con Suraj Nirwal e la sua Tabla

Teatro, al Piccolo di Jesi in scena la trilogia rurale di Garcia Lorca - Sabato 17, il Teatro al Piccolo di Jesi ospita "L'ORCA", uno spettacolo che rende omaggio alla trilogia rurale di Federico Garcia Lorca.

