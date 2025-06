Al Palazzetto dell' Arte la terza tappa della mostra itinerante ’Paesaggi inimmaginabili’ di Salvatore Lovaglio

Mercoledì 4 giugno, il Palazzetto dell’Arte ‘Andrea Pazienza’ diventa palcoscenico della terza tappa della mostra "Paesaggi inimmaginabili" di Salvatore Lovaglio. Questo evento non è solo una celebrazione artistica, ma un invito a esplorare la nostra percezione del mondo. In un’epoca in cui la realtà e l’immaginazione si intrecciano, le opere di Lovaglio promettono di stimolare emozioni profonde e riflessioni sul nostro ambiente. Non perdere l

Apre mercoledì 4 giugno presso il Palazzetto dell'Arte 'Andrea Pazienza' la terza fase della mostra itinerante 'Paesaggi inimmaginabili', personale del maestro Salvatore Lovaglio, promossa dall'Università di Foggia in occasione del 25esimo anniversario della sua fondazione, con il sostegno.

