Al-Nassr Brozovic inventa e Cristiano Ronaldo segna di classe | VIDEO

Nella Saudi Pro League, l'Al-Nassr continua a sorprendere! In una partita dominata, Brozovic orchestra il gioco e Cristiano Ronaldo segna con un tocco di classe. Questo incontro non solo evidenzia la crescita della squadra di Stefano Pioli, ma sottolinea anche come il calcio saudita stia attirando talenti di livello mondiale. Non perdere i gol: ogni partita è un'opportunità per vedere il futuro del calcio in azione!

Nel 2-0 dell'Al-Nassr di Stefano Pioli sull'Al-Khaleej spicca il gol di Cristiano Ronaldo: gol e highlights della partita di Saudi Pro League. Guarda i due gol dell’Al-Nassr di Stefano Poli firmati da Jhon Durán e Cristiano Ronaldo nel successo per 2-0 contro l’Al-Khaleej in Saudi Pro League. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Al-Nassr, Brozovic inventa e Cristiano Ronaldo segna di classe | VIDEO

