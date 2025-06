Al Mabic il libro che ripercorre la storia di Lella Lombardi star della Formula 1

Il 5 giugno, il Mabic di Maranello ospita un evento imperdibile per gli appassionati di automobilismo e storia al femminile. “Lella Lombardi. Un pilota, una donna” di Giacomo Arosio celebra la prima e unica donna a conquistare punti in Formula 1. In un mondo tradizionalmente maschile, la sua storia è un potente simbolo di determinazione e innovazione. Scopri come Lella ha segnato un’epoca e continua a ispirare le nuove generazioni!

“Lella Lombardi. Un pilota, una donna” è il libro di Giacomo Arosio edito da Minerva che verrà presentato giovedì 5 giugno alle ore 21 alla Biblioteca Mabic di Maranello, in un evento curato da AWA Automotive Women Association. Il libro ripercorre la lunga carriera di Lella Lombardi, unica pilota. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Al Mabic il libro che ripercorre la storia di Lella Lombardi, star della Formula 1

