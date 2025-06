Al-Hilal tra ricchezza infinita e ambizione spropositata | tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo club di Inzaghi

Al-Hilal, il club saudita che sta riscrivendo le regole del calcio, è pronto a sorprendere tutti. Con un budget stratosferico e ambizioni da grande squadra, mira a portare a casa i big della Serie A e a brillare nel prossimo Mondiale per Club. La scelta di Simone Inzaghi segna una svolta: il suo talento potrebbe dare vita a una nuova era nel calcio arabo. Riuscirà l'allenatore a trasformare questa opulenta opportunità in successi concreti?

Un club (molto) ricco e ambizioso, che vuole i migliori della Serie A e che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. Questi i tre principali indizi per scoprire e presentare l’Al-Hilal, il club arabo che allenerà Simone Inzaghi. Dopo esattamente 4 anni, 217 partite e 6 trofei l’allenatore ha lasciato l’Inter e l’Italia per una nuova esperienza all’estero. Ma com’è andata l’ultima stagione in Saudi Pro League? E quali giocatori allenerà Inzaghi nella squadra più titolata dell’Arabia Saudita? Tra vecchie conoscenze e obiettivi “italiani” Vecchie conoscenze in rosa e occhi puntati sulla Serie A: l’Al-Hilal si prepara così a un’altra estate di spese folli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it