Al Foro Italico è di scena il grande padel mondiale E ci sarà anche Sara Errani

Il Foro Italico si trasforma in un palcoscenico per il grande padel mondiale! Dal 8 al 15 giugno, il Bnl Italy Major Premier Padel accoglierà le stelle del circuito, tra cui l'icona Sara Errani. Un evento imperdibile che non solo celebra questo sport in crescita, ma segna anche un impegno a lungo termine per la capitale. Chi avrà la meglio? Preparatevi a emozioni forti e colpi mozzafiato!

Dall’8 al 15 giugno il Bnl Italy Major Premier Padel, lo spettacolo offerto dai top players del circuito. Il presidente Fit Carraro: "Il torneo sarà in Italia, a Roma, per altri 5 anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al Foro Italico è di scena il grande padel mondiale. E ci sarà anche Sara Errani

Leggi anche LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

