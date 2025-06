Al Festival Cinematica il film ‘n-Ego’ di Danco

Giovedì sera, il Cinema Azzurro di Ancona ospiterà un altro imperdibile evento del festival "Cinematica - Immagine in Movimento". Il film ‘N Ego di Danco non è solo una proiezione, ma un viaggio nell'evoluzione delle arti visive e performative, un tema sempre più attuale nell'era digitale. Scoprire come l’immagine e il movimento si intrecciano può cambiare la nostra visione dell’arte contemporanea: non perdertelo!

Nuova tappa di avvicinamento a ‘ Cinematica - Immagine in Movimento ’, il festival internazionale che si occupa in modo specifico del rapporto immagine-movimento nelle arti visive e performative, ideato e diretto da Simona Lisi. Giovedì sera (ore 21) il festival propone un appuntamento al Cinema Azzurro di Ancona, realizzato in collaborazione con Teorema Cinema. Si tratta della prima regionale del film ‘ n-Ego ’, della regista, attrice e autrice Eleonora Danco (foto). Il lungometraggio è una intensa e libera esplorazione della condizione umana, un viaggio attraverso le strade, dove la regista affronta una profonda crisi creativa ed esistenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Festival Cinematica il film ‘n-Ego’ di Danco

