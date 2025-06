Al CRED di Lucca una serata di beneficenza con il Coro Gospel Internazionale di Pistoia

Il 7 giugno, Lucca sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: il Coro Gospel Internazionale di Pistoia si esibirà per una serata di beneficenza indimenticabile! Unisciti a noi al CRED per sostenere l’“Augustine Iroatulam Education Foundation” e garantire un futuro migliore ai ragazzi di Amawon, in Nigeria. La musica unisce e la solidarietà fa la differenza: ogni contributo conta! Non perdere questa occasione di fare del bene con il cuore!

Lucca, 3 giugno 2025 – Una serata tra buona musica gospel e solidarietà concreta. Ecco un concerto, con ingresso a offerta libera, per una buona causa: a favore di “ Augustine Iroatulam Education Foundation ” per la scolarizzazione dei ragazzi di Amawon, in Nigeria. Lo terrà il Coro Gospel Internazionale di Pistoia sabato 7 giugno dalle 21 al CRED, il Centro per le Risorse Educative e Didattiche, di Lucca. Quanto raccolto sarà devoluto in beneficenza e contribuirà alla concessione di 18 borse di studio per i ragazzi di Amawom e al completamento della biblioteca della locale scuola. La serata di beneficenza è intitolata “ Sulle ali della musica ” ed è nel programma dell’VIII edizione di MusicArt. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al CRED di Lucca una serata di beneficenza con il Coro Gospel Internazionale di Pistoia

