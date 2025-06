Airola avvelenamento cani Stravino FdI | Si faccia chiarezza

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo preso atto delle barbare vicende che si sono consumate ad Airola e che si sono sostanziate, come apprendiamo, nell’avvelenamento di tre cani. Esprimiamo, in primo luogo, solidarietà alle famiglie che hanno subito un evento così crudele ed un pensiero affettuoso agli animali di affezione che, ormai, riempiono con affetto e amore incondizionato le nostre famiglie”. Lo fa presente il consigliere comunale di opposizione di Airola di Fratelli d’Italia Giuseppe Stravino. “ Siamo rimasti sgomenti al cospetto di una azione deliberatamente criminale – insiste Stravino – che poteva rappresentare senza dubbio una minaccia concreta anche per bambini e altre fasce di persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Airola, avvelenamento cani. Stravino (FdI): “Si faccia chiarezza”

Airola: avvelenamento cani "Si faccia chiarezza"

