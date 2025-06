Air Campania continua a crescere | 156 neo-assunti

Air Campania non si ferma e continua a crescere! Con 156 neo assunti e una rete che copre quasi trenta milioni di chilometri, il trasporto pubblico locale si rinforza nel cuore della Campania. In soli quattro anni, il numero dei dipendenti è quadruplicato e quello dei bus raddoppiato. Questo trend di espansione segna un passo importante verso un futuro sostenibile e accessibile per tutti. Scopri come sta cambiando la mobilità nella tua regione!

Quasi trenta milioni di chilometri coperti tra le cinque province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento e Salerno, con un numero dipendenti quadruplicato in quattro anni e un numero di bus anche raddoppiato. Sono i numeri dell'Air Campania, la societĂ del trasporto pubblico locale interamente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Air Campania continua a crescere: 156 neo-assunti

Segui queste discussioni sui social

“Incognita K. Free tekno e cospirazioni in cassa dritta” (di Ana Nitu, 2025, Agenzia X Edizioni)Riprendiamo, da Agenzia X(in uscita il 13/06/25) Bisogna sporcarsi le mani per superare lo scarto.Dopo il Witchtek di Modena, il decreto antira… Leggi la discussione

#ProLoco, nasce il quartier generale dell'#UNPLI #Campanianews/2025/05/pro-loco-nasce-quartier-generale-dunpli-campania/ Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trasporto Pubblico Locale: 156 nuovi assunti in AIR Campania

Si legge su irpinianews.it: AIR Campania, in linea con il piano assunzioni, prosegue il proprio percorso di crescita attraverso l’attuazione del programma di valorizzazione del capitale umano. Oggi, nel nuovo deposito di Teverol ...

Air Campania, da settembre triplicano i servizi per la stazione di Afragola

Secondo napoli.repubblica.it: Serenella Matarazzo, Dirigente Esercizio di AIR Campania, ha annunciato alcune delle novità previste dal nuovo piano d’esercizio intervenendo all’incontro “Libertà, Mobilità, Connessione ...

Air Campania, dal 4 novembre attiva la linea Avellino-Caianello-Roma

Scrive napoli.repubblica.it: A partire da lunedì 4 novembre 2024, Air Campania attiverà la linea Avellino-Caianello-Roma. Il servizio, che ha sempre rappresentato un’importante connessione per gli utenti, tornerà ...