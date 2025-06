Ail a Sabaudia l' incontro sulla Leucemia Linfatica Cronica

A Sabaudia si è tenuto un incontro cruciale sulla Leucemia Linfatica Cronica, una delle neoplasie ematologiche più comuni in Italia e nei paesi occidentali. Con un’incidenza di circa 5 casi ogni 100.000 persone, è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia che rappresenta il 30% delle leucemie. Scoprire come la ricerca sta evolvendo e quali sono le nuove speranze per i pazienti è un passo importante verso la consapevolezza e la prevenzione.

Roma, 3 giu. (askanews) - La Leucemia Linfatica Cronica è attualmente tra i tumori ematologici più diffusi in Italia ed, in generale, nei paesi occidentali tra gli adulti. Nel mondo ogni anno questa patologia colpisce circa 5 persone ogni 100.000, rappresentando circa il 30 per cento di tutti i casi di leucemia. Antonella Ferrari, Direttore dell'Ematologia di Frosinone, ha dichiarato: "La Leucemia Linfatica Cronica è una malattia che ha avuto negli ultimi 10 anni uno sviluppo sotto il punto di vista dei trattamenti enorme, per cui si è passato da avere un farmaco a disposizione, neanche tanto efficace, ad avere a disposizione una serie di farmaci che hanno permesso ai pazienti con alcune caratteristiche di avere un'aspettativa di vita esattamente identica alle persone che non hanno questa patologia".

