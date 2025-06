Ahmad al-Sharaa alle Nazioni Unite a settembre | così gli Usa hanno aperto le porte all’ex leader di al-Qaeda

Ahmad al-Sharaa, ex leader di al-Qaeda, si prepara a calcare il palcoscenico dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Questo incontro segna una svolta incredibile nel panorama geopolitico: il passaggio da un passato di conflitto a un ruolo di negoziazione. La sua presenza solleva interrogativi cruciali sulla stabilità siriana e sul futuro della diplomazia internazionale. Sarà l'inizio di una nuova era? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questo capitolo.

Dismessi il turbante e la mimetica, tagliata la barba e indossato il completo, il nuovo leader siriano Ahmad al-Sharaa (conosciuto anche con il nome di guerra Abu Muhammad al-Jolani) è pronto a prendere parte a settembre all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Un evento storico perché si tratta della prima volta di un capo di Stato siriano negli Stati Uniti da 60 anni, ma soprattutto perché conferma la fine del processo di riabilitazione del nuovo Raìs siriano, passato dall'essere un sanguinario leader di al-Qaeda nel Paese a buon alleato degli Stati Uniti e dei suoi partner internazionali.

