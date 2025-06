Agricoltura Il neo eletto presidente del Distretto Agrumi di Sicilia illustra il suo programma

Il nuovo presidente del Distretto Agrumi di Sicilia ha un ambizioso programma in mente per rilanciare il settore, cruciale non solo per l'economia locale ma anche per la sostenibilità ambientale. In un contesto globale sempre più attento alla qualità e all'origine dei prodotti, questa leadership rappresenta una svolta. La sfida? Valorizzare le nostre arance e limoni, pilastri della tradizione, per conquistare i mercati internazionali. È tempo di fare squadra!

"Il Distretto Agrumi di Sicilia rappresenta uno strumento concreto pensato dalle aziende per le aziende del settore. Ringrazio profondamente tutte le imprese che compongono la nostra base associativa per la fiducia accordatami in questo momento di rinnovamento. Lo afferma il neoeletto presidente.

