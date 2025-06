Agitazione al Rosselli di Aprilia la Gilda | Incompatibilità tra dirigente e Collegio docenti

Tensione al Liceo Rosselli di Aprilia: docenti e personale ATA in stato di agitazione! La Gilda degli Insegnanti di Latina denuncia una profonda incompatibilità tra la dirigenza e il collegio docenti. Questo malcontento non è isolato; riflette un trend crescente nelle scuole italiane, dove la comunicazione e la collaborazione sono sempre più cruciali. È tempo di ripensare il dialogo tra chi educa e chi guida!

La Gilda insegnanti di Latina parla di quanto sta accadendo al Carlo e Nello Rosselli di Aprilia con lo stato di agitazione di docenti e personale Ata. "Alla base del malcontento generale ci sono problemi di incompatibilità tra collegio docenti e dirigenza scolastica, nati a seguito di una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Agitazione al Rosselli di Aprilia, la Gilda: "Incompatibilità tra dirigente e Collegio docenti"

Leggi anche Docenti e personale Ata del Carlo e Nello Rosselli proclamano lo stato di agitazione - Docenti e personale ATA del Carlo e Nello Rosselli di Aprilia proclamano lo stato di agitazione, in risposta alle criticità emerse durante l'ultimo anno scolastico.

Tensione al “Rosselli” di Aprilia: docenti e Ata in protesta contro la dirigente

Come scrive h24notizie.com: «Alla base del malcontento degli insegnanti e del personale Ata dell’istituto Rosselli di Aprilia ci sono problemi di incompatibilità tra collegio docenti ...

Docenti e personale Ata del Carlo e Nello Rosselli proclamano lo stato di agitazione

Scrive latinatoday.it: E' stato indetto lo stato di agitazione presso il Carlo e Nello Rosselli di Aprilia. A renderlo noto sono i sindacati di Cgil Flc, Cisl Scuola e Gilda, Clelia Allocca, Tommasina Fantozzi e Patrizia Gi ...

Sindacati (FLCGIL, UIL, SNALS, GILDA) proclamano lo stato di agitazione, Turi: in legge di Bilancio risorse insufficienti, ATA non confermati, educazione motoria a costo zero ...

Si legge su orizzontescuola.it: Le sigle sindacali Uil, Flc Cgil, Snals e Gilda proclamano lo stato di agitazione e tentativo di conciliazione. A confermarlo a Orizzonte Scuola il segretario generale della Uil Scuola, ...