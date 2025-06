Aggressione sul treno in valle di Susa | picchiano un ragazzo per rapinargli le scarpe ma vengono beccati dopo due mesi

Un'aggressione su un treno in Valle di Susa riporta alla luce un allarmante fenomeno di violenza giovanile che affligge il nostro Paese. Quattro ragazzi, dopo mesi di indagini, sono stati identificati e costretti all'obbligo di permanenza in casa. Questo episodio non solo solleva interrogativi sulla sicurezza sui mezzi pubblici, ma evidenzia anche la crescente necessità di affrontare il disagio sociale tra i giovani. La domanda sorge spontanea: come possiamo prevenire simili atti di violenza

Nella mattinata dello scorso venerd√¨ 30 maggio 2025¬†i carabinieri della compagnia di Susa hanno notificato la misura dell'obbligo di permanenza in casa a quattro 16enni residenti a Torino e cintura¬†che lo scorso marzo avevano brutalmente aggredito un 17enne su un treno del servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ¬© Torinotoday.it - Aggressione sul treno in valle di Susa: picchiano un ragazzo per rapinargli le scarpe, ma vengono beccati dopo due mesi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggressione sul treno in alta valle di Susa: picchiano un ragazzo per rapinargli le scarpe, ma vengono beccati dopo due mesi

Segnala torinotoday.it: La vittima ha riportato una frattura a una mano, per il quartetto di minorenni disposto l'obbligo di permanenza in casa ...

VALSUSA, AGGRESSIONE SUL TRENO: I 4 MINORENNI VIGLIACCHI INDIVIDUATI DAI CARABINIERI

valsusaoggi.it scrive: Susa: Nella mattinata del 30 maggio us., i Carabinieri della Compagnia di Susa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino, hanno dato esecuzione ad un’ordin ...

Aggressione sul treno Torino-Bardonecchia: identificati e sanzionati quattro sedicenni

Segnala quotidianopiemontese.it: Quattro sedicenni sono accusati di aver aggredito un 17enne su un treno Torino-Bardonecchia. Identificati grazie alle telecamere.