Aggressione al medico del Pronto soccorso | colpito con una spranga di ferro nel parcheggio dell' ospedale mistero

Un episodio inquietante segna l'ennesimo attacco alla professione medica: un medico del pronto soccorso di Francavilla Fontana è stato aggredito con una spranga di ferro. Questo non è solo un fatto di cronaca, ma un sintomo preoccupante della crescente violenza contro chi lavora in sanità. In un momento in cui il nostro sistema sanitario è messo a dura prova, la sicurezza di chi cura deve diventare una priorità per tutti noi. Riflessioni urgenti sono necessarie!

Un medico in servizio al pronto soccorso del "Dario Camberlingo" di Francavilla Fontana è stato aggredito ieri sera intorno alle 21 - fine turno - nel parcheggio esterno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Aggressione al medico del Pronto soccorso: colpito con una spranga di ferro nel parcheggio dell'ospedale, mistero

