Aggressione al medico del Pronto soccorso | colpito con una spranga di ferro è giallo

Un episodio inquietante scuote il pronto soccorso di Francavilla Fontana: un medico è stato aggredito con una spranga di ferro. Questo attacco non è un caso isolato; la violenza verso il personale sanitario sta diventando un fenomeno preoccupante in tutta Italia. Quali misure devono essere adottate per garantire la sicurezza di chi si dedica alla salute degli altri? Un interrogativo che merita risposte urgenti. La tutela dei medici è essenziale!

Un medico in servizio al pronto soccorso del "Dario Camberlingo" di Francavilla Fontana è stato aggredito ieri sera intorno alle 21 - fine turno - nel parcheggio esterno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Aggressione al medico del Pronto soccorso: colpito con una spranga di ferro, è giallo

