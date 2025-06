Aggredita dall' ex nella stessa zona dove fu ferita Sara Campanella arrestato un 49enne

Un nuovo episodio di violenza riaccende la memoria e il dolore per l'orrenda vicenda di Sara Campanella. Questa volta, però, la fortuna ha sorriso: l'aggressione avvenuta a Gazzi non ha avuto esiti fatali. È un monito su quanto sia urgente affrontare la violenza di genere, un fenomeno che continua a colpire le nostre comunità . La speranza è che le istituzioni e la società si uniscano per fermare questa spirale di terrore.

La zona è la stessa del ferimento che aveva portato alla morte la studentessa universitaria Sara Campanella. Per fortuna stavolta la violenza non ha portato a vittime. Durante un litigio avvenuto nei giorni scorsi nei pressi dello stadio "Celeste" a Gazzi un uomo avrebbe aggredito l’ex compagna e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Š Messinatoday.it - Aggredita dall'ex nella stessa zona dove fu ferita Sara Campanella, arrestato un 49enne

