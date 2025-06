Aggredisce la compagna e dà fuoco all' appartamento nel centro di Palermo

Una notte da incubo a Palermo: un uomo ha aggredito la compagna e appiccato il fuoco all'appartamento nel cuore della città. Questo tragico episodio non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d'allarme su una violenza che purtroppo continua a crescere. La rapidità dell'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma rimane cruciale riflettere su come combattere questo triste trend sociale. La sicurezza delle donne deve essere una priorità per tutti.

Ha aggredito la compagna e ha dato fuoco all'abitazione in centro a Palermo. E' avvenuto la notte scorsa a Palermo, nella zona di via Maqueda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo all'ultimo piano della palazzina. La donna è stata soccorsa dal personale del 118. Indaga la polizia.

