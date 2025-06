Agerola termine il turno di lavoro e muore in moto | addio ad operatore del 118 Carmine Alfano

Una tragedia ha colpito Agerola: Carmine Alfano, 44 anni, operatore del 118, ha perso la vita in un incidente stradale. Questo evento tragico non è solo una perdita per la comunità , ma mette in luce il tema della sicurezza stradale, sempre più urgente in un'epoca in cui le strade italiane vedono un aumento del traffico e della velocità . Ricordiamo la dedizione di chi, come Carmine, mette in gioco la propria vita per salvare quella degli altri.

Un grave incidente si è verificato questa mattina ad Agerola, poco prima delle 8.00. Una moto è uscita di strada nei pressi dell’uscita della galleria “Palombelle”, lungo la Strada Statale 366 “Agerolina”, in direzione Pimonte. Alla guida del veicolo si trovava Carmine Alfano, 44 anni, originario di Pellezzano, operatore dell’automedica in servizio ad Agerola per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agerola, termine il turno di lavoro e muore in moto: addio ad operatore del 118 Carmine Alfano

