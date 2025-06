Agenti in azione al mercato Puccini Prodotti sequestrati e raffica di multe

Al mercato Puccini di Pieve Emanuele, l'attenzione delle autorità si fa sempre più alta. In un blitz imponente, sono stati sequestrati prodotti senza marchio CE e inflitte sanzioni per 15mila euro. Questo intervento non è solo un controllo, ma si inserisce in un contesto di crescente vigilanza sui mercati locali, dove la sicurezza e la qualità dei prodotti sono diventate priorità. Ogni acquisto consapevole fa la differenza!

Blitz al mercato settimanale: multe per 15mila euro e merce senza marchio CE sequestrata. Controlli serrati al mercato di piazza Puccini, nel quartiere ex Incis di Pieve Emanuele. L'altra mattina, tre squadre del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pieve Emanuele-Siziano, ciascuna coordinata da un ufficiale, hanno effettuato un'operazione mirata per verificare il rispetto delle normative commerciali e amministrative su tutto il territorio cittadino. In particolare, sono stati controllati i banchi ambulanti che settimanalmente animano uno dei mercati storici della città. Durante l'attività ispettiva sono emerse numerose irregolarità, che hanno portato all'elevazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 15mila euro.

