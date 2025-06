Agente di De Zerbi beccato in un locale nei pressi della sede dell’Inter

Un avvistamento che accende i riflettori sul mercato nerazzurro! Edoardo Crnjar, agente di De Zerbi, beccato vicino alla sede dell'Inter. Coincidenza o segnale di manovre in vista? In un periodo in cui le trattative si intensificano e le strategie si fanno sempre più intriganti, ogni dettaglio conta. Rimanete sintonizzati: il futuro della squadra potrebbe prendere una piega inaspettata!

Potrebbe essere solo una coincidenza, e magari non avere alcun legame diretto con le dinamiche di mercato, ma l’avvistamento ha comunque destato attenzione. Questa mattina poco dopo l’arrivo di Piero Ausilio nei pressi della sede dell’Inter in Viale della Liberazione, è stato notato anche Edoardo Crnjar, noto agente e intermediario, da tempo legato da un rapporto di amicizia con il direttore sportivo nerazzurro. Per dovere di cronaca, va ricordato che Crnjar è anche il procuratore di Roberto De Zerbi, nome accostato all’Inter in caso di eventuale separazione da Simone Inzaghi. Nulla, però, lascia intendere con certezza che l’incontro – se c’è stato – abbia avuto per oggetto la panchina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

