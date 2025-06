Afragola il regno del disagio infinito

Afragola, simbolo di un disagio che si perpetua da decenni, torna a far parlare di sé. La controversia sul professore che ha lanciato insulti gravissimi alla figlia della presidente del Consiglio apre una riflessione sul ruolo dell’educazione e dei modelli da seguire. Come possiamo garantire un futuro migliore ai nostri giovani se chi dovrebbe ispirarli si lascia andare a simili affermazioni? È un momento cruciale per ripensare la nostra società.

Come ha fatto a insegnare per 40 anni nelle nostre scuole il professore che ha insultato la figlia della presidente del Consiglio augurandole di far la fine della ragazza uccisa ad Afragola? Commento. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Afragola, il regno del disagio infinito

Per quanto mi riguarda è semplice buonsenso.#DeLuca #femminicidio #afragola Leggi la discussione

Domanda per le mamme e i papà: se ti ammazzano una figlia ti fai intervistare da un giornalista il giorno dopo? Trovo sia sconvolgente #afragola Leggi la discussione

Disagi e caos nel parcheggio della stazione dell'Alta Velocità di Afragola

Secondo ilmattino.it: Afragola. Più che disagi, uno scandalo. Che si perpetua ogni giorno, nell’indifferenza di chi dovrebbe trovare e attuare una soluzione, per l’ormai annoso problema del parcheggio che ...

Afragola, Castiello e Pannone in Prefettura: lunedì il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza

Da ilmattino.it: abbiamo esposto al prefetto e al questore il grave disagio che vivono i cittadini di Afragola, costretti a confrontarsi con il rinnovarsi di fenomeni criminali ad ampio raggio. Sia il prefetto che ...