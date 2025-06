Afragola domani l’ultimo saluto a Martina | proclamato il lutto cittadino

Afragola si ferma per un dolore condiviso: domani tutta la comunità dirà addio a Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata. In segno di rispetto, il sindaco ha proclamato lutto cittadino. Questo tragico avvenimento ci ricorda l'importanza di sostenere e proteggere i nostri giovani, spesso vittime di una realtà che noi adulti dobbiamo affrontare insieme. Un momento di riflessione, ma anche di unità per tutti.

Afragola si prepara a dare l’ultimo saluto a Martina Carbonaro. Dopo il completamento dell’autopsia, è arrivato oggi il via libera per la celebrazione dei funerali, che si terranno domani, mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 15 nella Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova, ad Afragola. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Pannone. Afragola, domani l’ultimo saluto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, domani l’ultimo saluto a Martina: proclamato il lutto cittadino

Leggi anche Fissata autopsia su Martina Carbonaro, domani Tucci davanti al gip. Ad Afragola lutto cittadino - Domani si terrà l'autopsia su Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa dal suo ex fidanzato ad Afragola, mentre l'udienza davanti al Gip per Alessio Tucci si apre nel contesto di un lutto cittadino.

