...ci invita a riscoprire il valore della lentezza nell'era della frenesia. "Affrettati Lentamente" è un'opportunità per famiglie e bambini di immergersi in danza, lettura e gioco al parco Mennea, riscoprendo il piacere della creatività condivisa. In un mondo che corre, rallentare diventa un atto rivoluzionario. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza che stimola mente e corpo!

Un’intera mattinata dedicata al progetto “Affrettati Lentamente” di Associazione Didee, un programma di appuntamenti dedicato alle attività performative e partecipative negli spazi pubblici e nei luoghi d’arte e di incontro, a cavallo fra Circoscrizione 2 e 3. Come suggerito dal titolo, l’evento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Affrettati lentamente", laboratorio per bambini e famiglie: danza, lettura e gioco al Parco Mennea

"Affrettati lentamente", laboratorio per bambini e famiglie: danza, lettura e gioco al Parco Mennea

Come scrive torinotoday.it: Sabato 7 giugno alle ore 10 nell’Orto del Parco Mennea (ingresso dal parcheggio di corso Racconigi 236, Torino) laboratorio per famiglie “Affrettati lentamente kids” a cura di Chiara Puleo. Uno spazio ...