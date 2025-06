Affluenza record alle presidenziali sudcoreane | Lee Jae-myung favorito

Le presidenziali sudcoreane stanno vivendo un'onda di partecipazione senza precedenti: in sole cinque ore, l'affluenza ha già raggiunto il 18,3%. Questo dato straordinario segna una crescente consapevolezza civica nel paese, dove Lee Jae-myung emerge come favorito. In un contesto globale di crescente disillusione verso la politica, la Corea del Sud dimostra che l'impegno elettorale può ancora fare la differenza. Sarà sufficiente per cambiare il corso della storia?

Sale l'affluenza alle presidenziali sudcoreane: 5 ore dopo l'apertura dei seggi, alle 11 locali (4 in Italia), circa 8,1 milioni di elettori hanno esercitato il loro diritto di voto, pari al 18,3% dei 44,3 milioni di aventi diritto, secondo gli ultimi dati della Commissione elettorale nazionale. Includendo i voti anticipati al 34,74%, parte di un sistema introdotto nel 2014, si profila una partecipazione molto consistente alla tornata elettorale chiamata a chiudere, nelle aspettative, sei mesi di caos politico a seguito della maldestra dichiarazione di legge marziale dello scorso dicembre da parte di Yoon Suk-yeol, rimosso in via definitiva dalla presidenza agli inizi di aprile a conclusione della procedura di impeachment.

