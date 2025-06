Affari Tuoi Valerio segue il consiglio sbagliato del fratello e perde tutto | “Aveva trovato quel numero in casa”

In un'epoca in cui le decisioni rapide possono avere conseguenze enormi, la nuova puntata di "Affari Tuoi" offre un insegnamento cruciale: fidarsi delle persone giuste è fondamentale. Valerio, seguendo il consiglio del fratello Francesco, rischia di perdere tutto. Ma questa storia non riguarda solo il gioco, è un riflesso delle scelte quotidiane che facciamo. Chi ascoltate quando si tratta di prendere una decisione importante? Scopritelo con noi!

La partita di Affari Tuoi in onda martedì 3 giugno vede protagonisti Valerio e suo fratello Francesco. Dopo una lenta risalita, il finale si prospetta come un "tutto o niente", ma un consiglio sbagliato si rivela fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

