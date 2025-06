Affari Tuoi Valerio e Francesco fanno impazzire le telespettatrici | Fratelli boni

L'ultima puntata di Affari Tuoi ha acceso la passione delle telespettatrici, grazie all'irresistibile carisma di Valerio e Francesco Boni. Con la loro energia coinvolgente, portano un tocco di freschezza al programma, che continua a conquistare il pubblico. In un periodo in cui i game show stanno vivendo una seconda giovinezza in TV, Martina, l’insegnante torinese, si fa notare per il suo sorriso e la sua determinazione. Chi sarà il prossimo a entrare nel gioco?

Oggi, martedì 3 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si chiama Martina, viene da Torino e nella vita fa l'insegnante. Il concorrente, invece, viene da Perugia ed è il pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Valerio, anche lui fa l'insegnante. Vive in un paesino di 500 abitanti. E insegna in uno degli istituti piĂą antichi d'Italia. Ma nel tempo libero allena anche le giovanili di una squadra di calcio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Valerio e Francesco fanno impazzire le telespettatrici: "Fratelli boni"

Leggi anche Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Segui queste discussioni su X

Da Affari Tuoi e L’Eredità a star dei social: le curiosità su Gabriele e Andrea • Gabriele e Andrea sono due concorrenti molto amati di Affari Tuoi e L'Eredità . Le loro foto hanno conquistato il web. Tweet live su X

Affari Tuoi, la partita al cardiopalma di Andrea: ribaltata alla fine • Affari Tuoi, stasera per il Piemonte, dalla provincia di Torino, gioca Andrea. La sua giocata dura fino alla fine Tweet live su X

Affari Tuoi, quanto guadagna Thanat: la cifra • I suoi siparietti con De Martino sono diventati virali in rete, il pubblico lo adora e in tanti si chiedono quale sia il suo stipendio Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Affari Tuoi, Valerio segue il consiglio sbagliato del fratello e perde tutto: “Aveva trovato quel numero in casa”

Secondo fanpage.it: Valerio dall'Umbria con il pacco numero 7 è il protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 3 giugno. Ad accompagnare il concorrente, che di lavoro fa l'insegnante, c'è suo fratello ...

Affari Tuoi, Valerio segue il consiglio del fratello e snobba il nonno. Social infuocati: "Perché?"

Segnala libero.it: Nella puntata del 3 giugno, la partita di Valerio parte maluccio e finisce peggio a causa di una sensazione del fratello Francesco: cosa è successo su Rai Uno ...

Affari Tuoi, quanto ha vinto stasera 3 giugno Valerio dall’Umbria

Come scrive alphabetcity.it: Dopo la mirabolante puntata di ieri, chi giocherà oggi e quanto porterà a casa ad Affari Tuoi? Si tratta di Valerio dall'Umbria ...