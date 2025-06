AfD contro la Costituzione della Germania? Il partito si prepara alla guerra in tribunale

L’Alternative für Deutschland si prepara a scendere in campo contro la classificazione di “estremista di destra”, dando vita a una battaglia legale che potrebbe ridefinire le dinamiche politiche in Germania. Questo scontro non è solo un fatto interno, ma riflette un trend europeo più ampio: la polarizzazione crescente tra forze tradizionali e movimenti populisti. Sarà interessante vedere come questa guerra nei tribunali influenzerà il futuro della democrazia tedesca.

Alternative für Deutschland è pronta per la battaglia legale. Un recente articolo della Berliner Zeitung ha portato alla luce un parere legale che sta suscitando dibattito in Germania, in particolare riguardo alla classificazione dell’AfD come organizzazione “comprovatamente estremista di destra” da parte dell’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione (BfV). Il documento, un’analisi legale di 50 pagine redatta dall’avvocato di Colonia Christian Conrad, che rappresenta regolarmente AfD in procedimenti giudiziari, avanza un’ipotesi provocatoria: se i criteri utilizzati dal BfV per classificare AfD come estremista fossero applicati coerentemente, anche i partiti della coalizione di governo, Cdu e Csu, potrebbero essere considerati incostituzionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - AfD contro la Costituzione della Germania? Il partito si prepara alla guerra in tribunale

