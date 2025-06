AEW | Diritti UFC in bilico Collision rischia il trasloco dal sabato sera

Il mondo delle arti marziali miste è in fermento! La scadenza della negoziazione tra UFC ed ESPN mette a rischio il sabato sera di AEW Collision, aprendo la strada a nuove alleanze televisive. Warner Bros Discovery si fa avanti, promettendo una rivoluzione nella programmazione. Un cambio di collocazione potrebbe non solo alterare gli equilibri degli ascolti, ma anche ridefinire il panorama del wrestling. Non perdere i prossimi sviluppi!

La scadenza della finestra negoziale esclusiva tra UFC ed ESPN ha aperto una battaglia mediatica che potrebbe rivoluzionare la programmazione di AEW Collision. Con Warner Bros Discovery in lizza per i diritti della promotion di arti marziali miste, lo show del sabato sera potrebbe dover abbandonare la sua collocazione attuale per fare spazio all’ottimizzazione dei contenuti sportivi del network. La situazione si è intensificata dopo il 15 aprile 2025, quando è scaduto il periodo di negoziazione esclusiva tra UFC e ESPN. L’accordo attuale da 1,5 miliardi di dollari terminerà a fine 2025, lasciando la promotion di Dana White libera di valutare offerte da almeno quattro major dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Diritti UFC in bilico, Collision rischia il trasloco dal sabato sera

Segui queste discussioni sui social

Al compimento della maggiore età i giovani non accompagnati non vengono più tenuti in comunità. Un progetto prova ad affiancarli a un adulto per inserirli e rivendicarne i diritti Tweet live su X

Lo scandalo di giornata è l’astensione dell’Italia sull’Accordo Pandemico voluto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quella stessa #OMS che ha affrontato la #pandemia #Covid con uno schema in bilico sulla schizofrenia: prima sminuendo e addirittura Tweet live su X

Marco Travaglio: «Al momento, di certo ci sono soltanto due dati: il piano di riarmo è fuorilegge; e a calpestare le più elementari regole democratiche è la stessa Commissione che dà patenti di democrazia e antidemocrazia a destra e a manca, in nome di dep Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Brock Lesnar fuori dalla WWE/ Quale futuro per la Bestia? AEW, UFC o…

Da ilsussidiario.net: QUALE FUTURO PER BROCK LESNAR? Una risposta evasiva, ma non una smentita, tutt’altro, di conseguenza questa ipotesi per il futuro di Brock Lesnar resta aperta, così come resta da capire se ...