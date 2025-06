AEW | Collision vola negli ascolti grazie al traino NBA +43% nonostante l’orario notturno

AEW Collision decolla negli ascolti, trainato dalla magia dei playoff NBA! Con una messa in onda notturna, lo show ha registrato risultati strabilianti, confermando la potenza dell'incrocio tra sport e intrattenimento. Questo trend è sempre più evidente: eventi sportivi che alimentano l'attenzione per il wrestling, creando un mix perfetto di adrenalina e spettacolo. Scopri perché il ring della All Elite Wrestling è diventato un palcoscenico irresistibile!

La puntata di sabato di AEW Collision ha registrato uno dei suoi migliori risultati dell'anno, beneficiando del prezioso traino offerto dalla copertura dei playoff NBA su TNT. Nonostante la messa in onda tardiva, lo show della All Elite Wrestling ha conquistato numeri impressionanti che lo posizionano tra le performance più solide del 2025. Record di spettatori e rating con il +42% settimanale. Collision ha totalizzato 504.000 spettatori medi, segnando un incremento del 42,8% rispetto alla settimana precedente. Si tratta del miglior risultato di audience dal 26 aprile scorso, quando lo show aveva già beneficiato di un analogo traino NBA, e rappresenta il terzo miglior dato di viewership registrato da Collision in tutto il 2025.

