Aeroporto d’Abruzzo in crescita | a maggio +1185% di passeggeri D’Annuntiis | Il milione si avvicina

L'aeroporto d'Abruzzo vola alto! A maggio, i passeggeri sono aumentati dell'11,85%, avvicinandosi al traguardo del milione. Un segnale forte di ripresa nel mondo dei viaggi che, dopo la pandemia, sta vivendo una nuova giovinezza. Questo incremento non è solo un numero, ma rappresenta la rinascita del turismo regionale e la crescente fiducia dei viaggiatori. Non perdere di vista questa crescita: il cielo è il limite!

Crescono ancora i numeri dell’aeroporto d’Abruzzo, che nel mese di maggio ha registrato un incremento dell’11,85% nel traffico passeggeri rispetto allo stesso mese del 2024. I dati ufficiali parlano di 92.029 viaggiatori contro gli 82.278 dell’anno precedente. Un trend positivo confermato anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Aeroporto d’Abruzzo in crescita: a maggio +11,85% di passeggeri. D’Annuntiis: "Il milione si avvicina"

Leggi anche L'aeroporto d'Abruzzo festeggia con Ryanair i 2 milioni di passeggeri per Londra - L'aeroporto d'Abruzzo celebra un traguardo significativo con Ryanair: 2 milioni di passeggeri sulla rotta per Londra Stansted, attiva dal 2001.

Le notizie più recenti da fonti esterne

AEROPORTO D’ABRUZZO IN CRESCITA: +11,85% A MAGGIO

Si legge su reteabruzzo.com: PESCARA – Numeri in netta crescita per l’aeroporto d’Abruzzo, che nel mese di maggio ha registrato un incremento del traffico ...

Aeroporto d’Abruzzo: in maggio aumentano dell’11,85% i passeggeri

Lo riporta ekuonews.it: PESCARA – “La partenza della stagione estiva, con i nuovi voli verso Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia, lascia presagire numeri importanti per l’aeroporto ...

Ryanair dà il via all’estate dell’Aeroporto d’Abruzzo: crescita del 30% del traffico

Scrive travelquotidiano.com: Ryanair si appresta a dare il via a quattro nuove rotte dall'aeroporto d'Abruzzo verso Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia: dalla prossima ...