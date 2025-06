Aerobica ai campionati italiani Gold assoluti la Discobolo Sciacca sale 3 volte sul podio

La Discobolo Sciacca brilla ai Campionati Italiani Gold Assoluti di Ginnastica Aerobica, conquistando tre medaglie! Due argenti e un bronzo testimoniano l'impegno e la passione di atleti e allenatori. Questo successo non è solo un traguardo individuale, ma un segnale di crescita per un settore in espansione che sta guadagnando sempre più attenzione. In un'epoca in cui il fitness è al centro della vita quotidiana, la ginnastica aerobica emerge come una scelta vincente!

Al campionato nazionale "Gold" assoluto - Trofeo Maa di Ginnastica aerobica a Gorle, il sodalizio saccense conquista due medaglie d'argento e una medaglia di bronzo. L'ultimo evento agonistico di una stagione densa di appuntamenti nazionali, regala così al settore aerobica dell'Asd Discobolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Aerobica, ai campionati italiani "Gold" assoluti, la Discobolo Sciacca sale 3 volte sul podio

Leggi anche Ginnastica aerobica, medaglia d’argento per la Discobolo ai campionati italiani - L'Asd Discobolo Sciacca si distingue ancora una volta nel panorama della ginnastica aerobica, conquistando una prestigiosa medaglia d'argento ai Campionati Italiani.

