Adriano Palomba nominato area sales director di Jabra per Italia Spagna e Africa Nord Ovest

Jabra, leader mondiale nelle soluzioni audio e video, punta su Adriano Palomba come nuovo Area Sales Director per Italia, Spagna e Africa Nord Ovest. Questo cambio strategico segna un passo importante nell'espansione dell'azienda in mercati sempre più connessi. Con la crescente domanda di tecnologie per il lavoro ibrido, l’esperienza di Palomba sarà fondamentale per consolidare Jabra come partner di riferimento nel miglioramento delle esperienze di collaborazione. Un trend che non accenna a fermarsi!

Jabra, player globale leader nello sviluppo e nella produzione d’innovative soluzioni audio, video e di collaborazione, studiate per migliorare il business, annuncia un cambiamento chiave all’interno del suo team: Adriano Palomba è stato nominato Area Sales Director per l’Italia, la regione Iberica e l’Africa Nord Ovest. Questa nomina fan parte di un forte impegno a sviluppare i talenti interni e a rafforzare la strategia B2B dell’azienda. Per oltre 150 anni, Jabra si è costantemente reinventata e nell’ultimo anno ha subito alcuni cambiamenti significativi, come parte di una più ampia “strategia One GN”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

