Adrian Chiera si è rivelato il protagonista indiscusso della vittoria della Fabo contro Treviglio nei playoff, con 27 punti che hanno illuminato il campo. La sua abilità nel gestire i momenti decisivi non solo ha regalato un successo epico, ma ha anche messo in luce la crescente importanza dei talenti emergenti nel basket italiano. In un contesto di rinnovamento sportivo, Chiera rappresenta una promessa che potrebbe riscrivere le regole del gioco. Non perdere l’occasione di seguirne il percorso!

Nella Fabo che domenica ha piegato al fotofinish Treviglio, costringendola a doversi guadagnare il pass per la finale playoff negli ultimi quaranta infuocati minuti della serie, saltano indubbiamente all'occhio i 27 punti di un Adrian Chiera stellare, autore peraltro del tiro libero che ha deciso la gara. L'argentino è stato un direttore d'orchestra mirabile, affiancato però da un secondo e terzo violino tanto insospettabili quanto decisivi nel tenere a contatto i rossoblù quando, a cavallo fra terzo e quarto periodo, il numero 6 termale si è fisiologicamente preso una pausa e i biancoverdi di coach Villa sono tornati alla carica: si tratta di Tautvydas Kupstas e Alessandro Paesano.

