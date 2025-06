Adrano truffa studiata nei minimi particolari a una pensionata | denunciato 77enne pluripregiudicato

Un'ennesima truffa orchestrata con abilità ha colpito una pensionata ad Adrano, facendo emergere un triste quanto attuale fenomeno: l'uso di strategie sempre più elaborate per raggirare le fasce più vulnerabili della popolazione. Il 77enne denunciato, con un passato criminale alle spalle, rappresenta un campanello d'allarme. Questi eventi ci ricordano l'importanza di essere sempre vigili e informati per proteggere noi stessi e i nostri cari.

Un raggiro studiato nei minimi dettagli. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 77enne pluripregiudicato di Messina, responsabile di una truffa ben orchestrata ai danni di una pensionata di Adrano. L'uomo, insieme a un complice ancora da identificare, ha messo in atto un sofisticato piano per sottrarre 1.400 euro all'anziana, sfruttando astutamente la sua buona fede. L'inizio della truffa: un incontro "casuale". La vicenda è iniziata nei primi giorni di aprile, quando la vittima si è recata al Commissariato di Adrano per sporgere denuncia. La donna ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo distinto, in via Catania, subito dopo aver fatto degli acquisti.

