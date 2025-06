' Ado' s Got Talent' sorrisi e solidarietà in una serata a sostegno della Fondazione

Sorrisi, talenti e un grande cuore: torna "Ado's Got Talent", l'evento solidale che illumina Ferrara. Questa terza edizione non è solo un palcoscenico per artisti emergenti, ma un'opportunità per sostenere la Fondazione Ado e le sue importanti iniziative. In un periodo in cui la solidarietà è più che mai fondamentale, unisciti a noi per una serata che celebra l'arte e l'impegno sociale. Non perdere l'occasione di fare la differenza!

Una serata dedicata al talento e all'insegna della solidarietà. E' giunta alla terza edizione 'Ado's Got Talent', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ado con il patrocinio dell'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, in programma venerdì 6 giugno dalle 20.30 nella sede.

