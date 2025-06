' Ado' s Got Talent' sorrisi e solidarietà in una serata a sostegno della Fondazione

Ado's Got Talent torna a far brillare Ferrara con sorrisi e solidarietà! Questa terza edizione, in programma il 6 giugno, celebra il talento locale a sostegno della Fondazione Ado. In un'epoca in cui l'impegno sociale è più che mai cruciale, eventi come questo dimostrano che la cultura può unire e ispirare. Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile e contribuire a un nobile scopo!

Una serata dedicata al talento e all'insegna della solidarietà. E' giunta alla terza edizione 'Ado's Got Talent', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ado con il patrocinio dell'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, in programma venerdì 6 giugno dalle 20.30 nella sede. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Ado's Got Talent', sorrisi e solidarietà in una serata a sostegno della Fondazione

'Ado's Got Talent', sorrisi e solidarietà in una serata a sostegno della Fondazione - Sorrisi, talenti e un grande cuore: torna "Ado's Got Talent", l'evento solidale che illumina Ferrara.

