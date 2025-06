Adolfo De Carolis a San Ginesio Un viaggio nel primo Novecento

Scopri l’incanto del primo Novecento con la mostra "Adolfo De Carolis a San Ginesio". Inaugurata venerdì al Loggiato dei Lumi, questa esposizione celebra non solo il talento del maestro marchigiano, ma anche un'epoca di grande fermento culturale in Italia. Un dettaglio affascinante? Quest'anno ricorre il centenario dell’affresco della Cappella, un'opera che trasforma la storia in arte viva. Non perdere l’occasione di immergerti in questo viaggio nel tempo!

Sarà inaugurata venerdì alle 17, al Loggiato dei Lumi, la mostra " Adolfo De Carolis a San Ginesio: itinerario nella cultura italiana del primo Novecento " sulle opere del maestro di Montefiore dell’Aso (1874 -1928). L’esposizione ha anche un merito celebrativo: cento anni fa De Carolis compiva la realizzazione dell’impianto ad affresco della Cappella dei Caduti della Collegiata di Santa Maria Assunta. Una delle opere più felici del maestro che lega la sua storia all’amicizia dell’artista con l’arciprete della Collegiata, cioè monsignor Pacifico Ciabocco, per tutti "don Pacì". Il parroco infatti designò il grande artista De Carolis, all’apice della sua carriera, nell’opera di rinnovamento della Cappella del Popolo per trasformarla nel luogo consacrato alla memoria di quei giovani a cui è stata negata la vita negli eventi bellici, con al seguito il consenso dei familiari dei caduti e di molti cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adolfo De Carolis a San Ginesio. Un viaggio nel primo Novecento

