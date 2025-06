Adolescence The Pitt e The Studio tra i vincitori dei Gotham TV Awards 2025

La cerimonia dei Gotham TV Awards 2025 ha brillato con le vittorie di *Adolescence*, *The Pitt* e *The Studio*. Queste serie non solo hanno conquistato i cuori del pubblico, ma sono anche in corsa per gli Emmy, segno di un’epoca d'oro per la televisione. La fusione di narrazioni audaci e produzioni innovative sta ridefinendo il panorama seriale, rendendo il piccolo schermo più affascinante che mai. Rimanete sintonizzati!

Adolescence e The Pitt, tra le serie con più nomination, si portano a casa i premi più prestigiosi, sono anche tra le favorite agli Emmy insieme a The Studio di Seth Rogen. Adolescence, The Pitt e The Studio hanno fatto incetta di premi ai Gotham TV Awards 2025, animando la cerimonia di premiazione ospitata dal Cipriani Wall Street di New York. La sconvolgente serie Netflix Adolescence si è portata a casa alcuni dei premi più importanti, dominando le categorie miniserie con le vittorie per la Miniserie Rivelazione e la Miglior Interpretazione Protagonista in una Miniserie, andata a Stephen Graham, anche co-creatore dello show, mentre il giovanissimo Owen Cooper ha conquistato il premio per la Miglior Interpretazione Non Protagonista in una Miniserie, condiviso con Jenny Slate, nominata per Dying for Sex. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Adolescence, The Pitt e The Studio tra i vincitori dei Gotham TV Awards 2025

Approfondimenti da altre fonti

Adolescence, The Pitt e The Studio tra i vincitori dei Gotham TV Awards 2025

Riporta msn.com: Adolescence e The Pitt, tra le serie con più nomination, si portano a casa i premi più prestigiosi, sono anche tra le favorite agli Emmy insieme a The Studio di Seth Rogen.

Gotham TV Awards 2025: trionfi per Adolescence, The Pitt e The Studio a New York

Scrive ecodelcinema.com: I Gotham TV Awards 2025, tenutisi al Cipriani Wall Street di New York, hanno premiato le serie "Adolescence", "The Pitt" e "The Studio" per le loro eccezionali performance e innovazioni narrative.

Gotham TV Awards 2025: Adolescence, The Studio, The Pitt Win Big; Squid Game Creator Honoured

Secondo msn.com: Ahead of the Emmy Award nominations next month, the television awards season for 2025 is officially underway. The second annual Gotham Television Awards were given out in New York City on June 2, and ...