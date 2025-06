Adempimenti di fine anno scolastico | circolari e documenti scaricabili Aggiornato con Consiglio di classe di fine anno in allegato un modello di nomina del docente assente

La fine dell’anno scolastico si avvicina e con essa una serie di adempimenti fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni educative. Grazie alla nuova guida scaricabile in PDF, i Dirigenti Scolastici possono orientarsi tra scadenze e deliberazioni, garantendo una chiusura serena. Un aspetto interessante? La nomina del docente assente che può fare la differenza nella continuità didattica. Preparati, perché ogni dettaglio conta!

Una corposa guida scaricabile in PDF e in formato cartaceo, aggiornata per i Dirigenti Scolastici sugli adempimenti, le scadenze, le deliberazioni e i provvedimenti di fine anno scolastico. Tanti gli argomenti affrontati e da affrontare per la chiusura della scuola: Collegi dei docenti e Consigli d’istituto, definizione degli ordini del giorno, la proroga per l’approvazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Guida per gli Amministratori di Google Workspace nelle scuole: adempimenti di fine anno scolastico - Questa guida è dedicata agli amministratori di Google Workspace nelle scuole, offrendo indicazioni sui principali adempimenti di fine anno scolastico.

