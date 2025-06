Adele Vairo Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Adele Vairo, dirigente scolastica di grande spessore, è stata insignita del titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questo prestigioso riconoscimento, conferito dal prefetto di Caserta Lucia Volpe durante le celebrazioni del 2 Giugno, sottolinea l'importanza del ruolo degli educatori nella società. In un periodo in cui la formazione è cruciale per affrontare le sfide del futuro, il suo impegno rappresenta un faro di ispirazione per tutti gli insegnanti italiani

la dirigente scolastica è stata insignita del prestigioso riconoscimento dal prefetto di Caserta Lucia Volpe in occasione delle celebrazioni per il 2 Giugno. Si tratta dell'ennesimo encomio attribuito alla professionista.

