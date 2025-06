Addio o permanenza con rinnovo | decisione presa su Inzaghi

Inzaghi di fronte a una svolta cruciale: rimanere all'Inter o abbracciare una nuova avventura in Arabia Saudita? Dopo la deludente finale di Champions, il suo futuro è al centro dell'attenzione. Mentre l'allenatore sembra propendere per il trasferimento all'Al-Hilal, la scelta mette in luce un trend crescente nel calcio: le sirene saudite attraggono sempre più talenti europei. La decisione finale potrebbe cambiare il volto della panchina nerazzurra e non solo.

Le ultime novità sulla panchina nerazzurra a poche ore dal summit decisivo Resta o va via dopo la figuraccia col PSG in finale di Champions League? Scelta fatta sul futuro di Simone Inzaghi, il quale ha un altro anno di contratto con l’ Inter ma, soprattutto, una ricchissima proposta dei sauditi dell’ Al-Hilal a cui ha già detto sì. C’è un accordo di massima, come scritto da Calciomercato.it, ma manca ancora la decisione definitiva da parte del tecnico nerazzurro. (LaPresse) – Calciomercato.it Sarà decisivo, da dentro o fuori il vertice tra lo stesso Inzaghi e la dirigenza interista in programma nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio o permanenza con rinnovo: decisione presa su Inzaghi

Scrive calciomercato.it: Troppo pesante e clamorosa la sconfitta col PSG in finale di Champions League, adesso più della maggioranza dei tifosi dell’Inter è ‘contro’ Simone Inzaghi. Calciomercato.it aveva chiesto loro se, per ...

Segnala msn.com: Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter è più incerto che mai. Dopo il pesante ko per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il tecnico nerazzurro non ha sciolto le riserve ...

Da passioneinter.com: Dal canto proprio, la posizione dell’Inter non sarebbe cambiata dopo la brutta figura in finale di Champions League: se Inzaghi vorrà restare, sarà lui l’allenatore dell’Inter per la stagione ...