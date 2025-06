Addio Inzaghi il saluto di Marotta | Desidero ringraziare Simone Inzaghi per…

L'addio di Simone Inzaghi segna un cambiamento epocale in casa Inter. Marotta, nel suo saluto, esprime gratitudine per il lavoro svolto, ma l'aria di rinnovamento è palpabile. Questo nuovo corso potrebbe rappresentare un'opportunità per il club di tornare a competere ai massimi livelli, un trend che travolge molte squadre in Serie A. La domanda ora è: chi sarà il prossimo a guidare la Beneamata verso nuovi trionfi?

Ed è arrivato anche il comunicato ufficiale dell’Inter dopo la fine dell’incontro che ha sancito l’ addio di Simone Inzaghi. Ecco il testo pubblicato sul sito: Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l’incontro avvenuto pochi minuti fa. La gestione di Inzaghi all’Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche Inzaghi: “I ragazzi non vogliono fermarsi ora, metteranno il cuore. Sull’addio…” - Inzaghi ha infiammato l'atmosfera in vista della finale di Champions League, sottolineando il cuore e la determinazione dei suoi ragazzi.

LIVE - Inzaghi-Inter, è addio: "Ho dato tutto, grazie per la fiducia". Marotta: "Solo quando si è combattuto insieme..."

Simone Inzaghi, le prime parole dopo l’addio: “Oggi giornata difficile. Siamo stati sinceri”

Inter-Inzaghi, è addio: giusto così

