Lucca piange Caterina Servalli, 87 anni e una vita dedicata all'eleganza tessile. Fondatrice di "Butterfly", il suo negozio è stato un faro di stile e raffinatezza nel centro storico. In un'epoca in cui l'arte del saper vivere si fa sempre più rara, la sua scomparsa ricorda l'importanza di preservare le tradizioni artigianali. Caterina non era solo una venditrice, ma una vera e propria curatrice del bello. La sua eredità rimarrà viva

Lucca, 3 giugno 2025 – Addio a una storica custode dell’eleganza tessile. Si è spenta all’età di 87 anni (88 li avrebbe compiuti il 23 giugno) Caterina Servalli, nota in città per aver creato il negozio ‘Butterfly’ situato nel centro storico. Un negozio divenuto famoso negli anni per l’ampia scelta di biancheria per la casa, che Caterina aveva inaugurato nel 1978 (prima in via di Poggio e poi in piazza San Frediano), e che l’aveva fatta conoscere a tutta la città per la sua dedizione all’arte del ricamo e alla tradizione dell’eleganza domestica. Seconda di ben 10 fratelli (anch’essi imprenditori di successo nel settore del tessile) e originaria di Leffe, in provincia di Bergamo, Caterina proveniva da generazioni di produttori e commercianti del tessile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio alla custode dell’eleganza tessile, morta la signora del ‘Butterfly’

